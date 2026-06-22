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Тарасова согласилась с Тутберидзе в том, что в России нет талантливых фигуристок

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова согласилась с мнением своей коллеги Этери Тутберидзе насчет уровня современных российских фигуристок. Она отметила, что в настоящее время в российском фигурном катании отсутствует плеяда выдающихся спортсменок, способных продемонстрировать экстраординарные результаты.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова согласилась с мнением своей коллеги Этери Тутберидзе насчет уровня современных российских фигуристок. Она отметила, что в настоящее время в российском фигурном катании отсутствует плеяда выдающихся спортсменок, способных продемонстрировать экстраординарные результаты.

— Даже выделить кого-то одного не представляется возможным. Не стоит искать сложные причины этой ситуации. Просто сменилось поколение, а представители разных поколений, как известно, сильно отличаются друг от друга. Будем наблюдать за развитием событий, — передает слова Тарасовой Sport 24.

Ранее тренер отмечала, что спортсмены из России находятся в «безвыходном» положении, когда речь идет о допуске к международным соревнованиям.

Она также резко охарактеризовала ситуацию с российскими фигуристами на международной арене. Она назвала отношение Международного союза конькобежцев к российским спортсменам бесчеловечным и выразила надежду, что как минимум юниоров вернут к участию в международных турнирах.