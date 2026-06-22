Тарасова согласилась с Тутберидзе в том, что в России нет талантливых фигуристок

— Даже выделить кого-то одного не представляется возможным. Не стоит искать сложные причины этой ситуации. Просто сменилось поколение, а представители разных поколений, как известно, сильно отличаются друг от друга. Будем наблюдать за развитием событий, — передает слова Тарасовой Sport 24.