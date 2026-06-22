«Школа безопасности» продолжит работу для нижегородских студентов

— В прошлом сезоне мы убедились, что театр и живой диалог работают эффективнее любых лекций, — уверена Оксана Комарова. — Когда зрители сидят в зале и видят перед собой не актеров, а своих же сверстников, проживающих чужую боль, — это меняет сознание.