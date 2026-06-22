В Нижнем Тагиле обновят Театральный сквер

Жители Нижнего Тагила в Свердловской области в ходе VI Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства 2027 года поддержали идею обновления нижней площадки Театрального сквера, сообщили в администрации города. Обустройство общественного пространства проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Театральный сквер — одна из популярных городских локаций, где проводят различные праздники. Общественную территорию планируют вымостить гранитной плиткой, отремонтировать спуск, выполнить озеленение, заменить облицовку фонтана, дополнив ее стеклянной мозаикой. Ожидается, что обновление сквера с современным светомузыкальным фонтаном создаст новую точку притяжения для семейного отдыха.
«Школьники, молодежь, работники тагильских предприятий и серебряные волонтеры общими усилиями привлекли порядка 80% голосов от общего числа участников. Работали не только в общественных местах, в парках и скверах, но и на предприятиях, в компаниях и офисах. Спасибо за искреннюю заинтересованность. Вы действительно являетесь важным звеном в процессе преображения города. Надеюсь, что мы и в дальнейшем будем поддерживать друг друга», — отметил глава города Владислав Пинаев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.