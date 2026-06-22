В Нижнем Тагиле обновят Театральный сквер

«Школьники, молодежь, работники тагильских предприятий и серебряные волонтеры общими усилиями привлекли порядка 80% голосов от общего числа участников. Работали не только в общественных местах, в парках и скверах, но и на предприятиях, в компаниях и офисах. Спасибо за искреннюю заинтересованность. Вы действительно являетесь важным звеном в процессе преображения города. Надеюсь, что мы и в дальнейшем будем поддерживать друг друга», — отметил глава города Владислав Пинаев.