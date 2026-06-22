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СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Воронеж

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Воронеж.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с массированной атакой ВСУ на Воронеж, сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что пять человек погибли в результате ракетной атаки вооруженных сил Украины на Воронеж в понедельник. Несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью после ракетного удара по предприятию в городе.

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункт “б” части 3 статьи 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры города Воронежа», — говорится в сообщении в канале СК на платформе «Макс».

Правоохранители отметили, что на месте работают следователи и оперативные службы. Изымаются предметы, имеющие значение для расследования. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы.

«Следственный комитет России устанавливает детали совершенного преступления. Действиям конкретных лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований будет дана уголовно-правовая оценка», — добавили в ведомстве.

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