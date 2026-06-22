СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Воронеж

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что пять человек погибли в результате ракетной атаки вооруженных сил Украины на Воронеж в понедельник. Несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью после ракетного удара по предприятию в городе.