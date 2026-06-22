В Челябинске закупят новое оборудование для детской библиотеки № 5

Интерактивное оснащение появится в детской библиотеке № 5 в Челябинске в ходе обновления по нацпроекту «Семья», сообщили в управлении культуры администрации города.
Планируется, что в 2026 году учреждение преобразуют в детский культурно-просветительский центр. При этом для ребят установят интересное интерактивное оборудование. Например, гости смогут воспользоваться панелью для развития мышления и навыков в игровой форме. Многофункциональное мультимедийное устройство предоставит пользователям возможность взаимодействовать с цифровым контентом напрямую, используя прикосновения, стилусы или специальные инструменты для управления информацией.
Второй технической новинкой станет интерактивный комплекс с подкатной песочницей. Это разработка с элементами дополненной реальности, которая с помощью проектора и специального датчика превратит пол в сенсорную поверхность.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.