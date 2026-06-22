Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске закупят новое оборудование для детской библиотеки № 5

Учреждение преобразуют в детский культурно-просветительский центр.

Интерактивное оснащение появится в детской библиотеке № 5 в Челябинске в ходе обновления по нацпроекту «Семья», сообщили в управлении культуры администрации города.

Планируется, что в 2026 году учреждение преобразуют в детский культурно-просветительский центр. При этом для ребят установят интересное интерактивное оборудование. Например, гости смогут воспользоваться панелью для развития мышления и навыков в игровой форме. Многофункциональное мультимедийное устройство предоставит пользователям возможность взаимодействовать с цифровым контентом напрямую, используя прикосновения, стилусы или специальные инструменты для управления информацией.

Второй технической новинкой станет интерактивный комплекс с подкатной песочницей. Это разработка с элементами дополненной реальности, которая с помощью проектора и специального датчика превратит пол в сенсорную поверхность.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.