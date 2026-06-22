В Челябинске закупят новое оборудование для детской библиотеки № 5

Планируется, что в 2026 году учреждение преобразуют в детский культурно-просветительский центр. При этом для ребят установят интересное интерактивное оборудование. Например, гости смогут воспользоваться панелью для развития мышления и навыков в игровой форме. Многофункциональное мультимедийное устройство предоставит пользователям возможность взаимодействовать с цифровым контентом напрямую, используя прикосновения, стилусы или специальные инструменты для управления информацией.