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Перевозчиков на 19 автобусных маршрутов выбрали в Нижегородской области

Перевозчиков выбрали в Дзержинске и Арзамасе.

В Нижегородской области стали известны перевозчики на 19 автобусных маршрутов. Об этом сообщили в ЦРТС.

Так, в Дзержиске с ООО «Столица Авто» заключат контракт, касающийся маршрутов под номерами 1, 5, 8, 8а, 15, 22, 23, 33, 205, 206 и 213. Ранее перевозчиком являлся МУП «Экспресс», но от него не поступило ни одной заявки.

Также не поступило ни одной заявки на маршрут № 6. Сейчас его обслуживает ООО «Тройка».

Кроме того, приняты заявки на 8 пригородных автобусных маршрутов Арзамаса. Обслуживать маршруты будет Арзамаспассажиравтотранс.

Ранее сообщалось, что продажу бензина ограничили в 11 нижегородских муниципальных образованиях.