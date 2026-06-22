Перевозчиков на 19 автобусных маршрутов выбрали в Нижегородской области

В Нижегородской области стали известны перевозчики на 19 автобусных маршрутов. Об этом сообщили в ЦРТС.
Так, в Дзержиске с ООО «Столица Авто» заключат контракт, касающийся маршрутов под номерами 1, 5, 8, 8а, 15, 22, 23, 33, 205, 206 и 213. Ранее перевозчиком являлся МУП «Экспресс», но от него не поступило ни одной заявки.
Также не поступило ни одной заявки на маршрут № 6. Сейчас его обслуживает ООО «Тройка».
Кроме того, приняты заявки на 8 пригородных автобусных маршрутов Арзамаса. Обслуживать маршруты будет Арзамаспассажиравтотранс.
Ранее сообщалось, что продажу бензина ограничили в 11 нижегородских муниципальных образованиях.