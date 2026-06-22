Родители рассказали, нужен ли телефон ребенку в летнем лагере

Перед началом летних каникул в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что мобильные телефоны в детских лагерях теперь под запретом. О массовых ограничениях заявляли, например, в пабликах Пермского края. Мнения в комментариях сразу же разделились — одни поддержали такое решение, другие посчитали, что лишать детей средства связи нельзя…
Новости о тотальных запретах, как и ожидалось, оказались несколько преувеличены. В министерстве образования и науки Пермского края «РГ» пояснили, никаких официальных ограничений на использование детьми телефонов в летних оздоровительных лагерях власти не вводили. При этом сами руководители организаций вправе устанавливать собственные правила в случае проведения каких-либо мероприятий. И решения об этом они принимают без участия чиновников.
Некоторые родители, кстати, оказываются даже довольны, если узнают, что их ребенку не дадут много времени на то, чтобы сидеть в телефоне. Обычно дети в лагерях плотно загружены, и на гаджеты времени и сил у них почти не остается.
Обычно дети в лагерях плотно загружены, и на гаджеты времени и сил у них почти не остается.
— У нас дочка и так постоянно залипает там, — говорит пермячка Елена Плюснина. — Как вечером придет из школы, домашнее задание сделает и сидит там. На улицу гулять выйдет, и с подружками тоже в телефоны уткнутся.
В некоторых лагерях ограничение телефона становится частью программы — детей учат жить без гаджетов в реальном мире. Выдают один-два раза в день в строго определенное время, чтобы позвонить родителям.
Мама двух школьников восьми и десяти лет из Самары Марина Сивозян скептически отнеслась к идее использования телефона по расписанию. В разговоре с корреспондентом «РГ» она отметила, что сейчас связь то и дело пропадает, а значит, выделить детям какое-то определенное время для общения с родителями нереально. А оставаться в постоянном контакте важно «в целях безопасности».
— Мои сыновья, которые как раз сейчас отдыхают в лагере по льготным путевкам, звонят каждый день. Никто не препятствует, — делится собеседница. — Но вот использовать гаджет, чтобы закрыться им там от новых впечатлений, друзей, движения и самой природы, вожатые просто не советуют, да и программа очень насыщенная, чтобы отвлекаться постоянно. И я, как мать, поддерживаю такой порядок. Но полный запрет на сотовые телефоны — конечно, «нет».
Женщина также отметила, что на местах сделали все возможное, чтобы максимально обезопасить детей в лагерях.
— Есть лагерь, который из-за близости к стратегическому предприятию, куда периодически залетают вражеские дроны, и вовсе не открыли. Те же загородные комплексы, которые работают, сделали максимально безопасными. Например, стеклопакеты в корпусах усилили бронелентой, которая в случае ЧП предотвратит «дождь» из осколков стекла. Персонал подготовлен действовать четко в любых ситуациях, поэтому родители спокойны. И средства мобильной связи у детей тут не пустая игрушка, а тоже средство безопасности, — подчеркнула Марина.
Прямая речь.
Екатерина Дударева, психоаналитический психолог, специалист по подготовке к публичным выступлениям:
— Если вы придете на любой детский праздник, вы увидите стайку ребят, которые сидят в сторонке и не замечают сверстников, — они увлечены чем-то в своем смартфоне. Это печальная картина, потому что этим ребятам скучно говорить, смеяться, играть со сверстниками вживую. Они могут вступать в отношения только с кем-то виртуальным, кого не видно, кого можно довоображать.
К сожалению, эта стратегия с огромной долей вероятности может перейти во взрослую жизнь. Сверстников в этом случае заменят коллеги, которые также будут казаться скучными просто потому, что навык общения не развит. Возвращаясь к примеру с детским праздником, можно возразить, что компания не подходит ребенку, что с другой ему было бы интереснее и он смог бы отложить телефон. При таком подходе мы получим новую социальную тенденцию — ожидания лучшего сообщества, фактически обрекая себя на одиночество в реальном мире.
Резюмируя, могу сказать, что поддерживаю ограничение использования смартфонов в детских группах, лагерях. Это необходимо, чтобы дать ребятам возможность сформировать навык социального общения, научиться быть с другими людьми в одной комнате и поддерживать с ними связь, а не дистанцироваться.
Подготовила Наталья Решетникова, Новосибирск.
Кстати.
Забирать телефоны у детей в летнем лагере можно только если родители предварительно подпишут соответствующее разрешение. Телефон — это личное имущество. По закону, чтобы изъять такую вещь, необходимы веские основания и решение суда. Требование отдать телефон принудительно нарушает гарантированный Конституцией РФ принцип неприкосновенности собственности. Так что насильно сделать ребенку «прививку от зависимости» не получится, согласие на нее должно быть добровольным.
Подготовила Дина Непомнящая.