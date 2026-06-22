Родители рассказали, нужен ли телефон ребенку в летнем лагере

К сожалению, эта стратегия с огромной долей вероятности может перейти во взрослую жизнь. Сверстников в этом случае заменят коллеги, которые также будут казаться скучными просто потому, что навык общения не развит. Возвращаясь к примеру с детским праздником, можно возразить, что компания не подходит ребенку, что с другой ему было бы интереснее и он смог бы отложить телефон. При таком подходе мы получим новую социальную тенденцию — ожидания лучшего сообщества, фактически обрекая себя на одиночество в реальном мире.