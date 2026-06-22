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600 нижегородских детей должны были отдохнуть в этом году в «Артеке»

На отдых в лагере введены ограничения.

Источник: Время

600 нижегородских детей должны были отдохнуть в лагере «Артек» в 2026 году. Именно столько мест было предусмотрено для региона по квоте, сообщил в беседе с корреспондентом телеканала «Волга» министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о приостановке бронирования, приема и размещения детей в детских лагерях и других средствах размещения на полуострове с 22 июня по 1 сентября 2026 года. Мера введена «в целях обеспечения общественной безопасности» из‑за «непростой обстановки».

На момент введения ограничений в «Артеке» уже стартовала седьмая смена: по региональной квоте туда приехали 29 детей из Нижегородской области. Сейчас их готовят к возвращению домой.

По словам Пучкова, первоочередная задача — обеспечить безопасное и комфортное возвращение ребят.

«В лагере есть сопровождающие, которые обеспечат доставку ребят домой. Все меры принимаются так, чтобы возвращение прошло спокойно. Сегодня было проведено собрание с родителями, чьи дети сейчас находятся в “Артеке”. Процесс централизован, трудностей возникнуть не должно», — рассказал министр Пучков.

Ситуация остается на контроле министерства образования региона. Вопрос о перераспределении детей в другие лагеря пока не решен.

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