СК возбудил дело о теракте после ракетной атаки ВСУ на Воронеж

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Воронеж. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Установлено, что 22 июня вооруженные силы Украины атаковали объекты гражданской и промышленной инфраструктуры Воронежа. Атака была осуществлена с применением ракет.
В СК подчеркнули, что в результате случившегося есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Данные о численности пострадавших уточняются.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и следователи. Производится изымание имеющих значение для расследования предметов.
В ближайшее время будут назначены экспертизы.
«Действиям конкретных лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований будет дана уголовно-правовая оценка», — резюмировали в СК.