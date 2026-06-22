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СК возбудил дело о теракте после ракетной атаки ВСУ на Воронеж

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Воронеж. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Воронеж. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Установлено, что 22 июня вооруженные силы Украины атаковали объекты гражданской и промышленной инфраструктуры Воронежа. Атака была осуществлена с применением ракет.

В СК подчеркнули, что в результате случившегося есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Данные о численности пострадавших уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и следователи. Производится изымание имеющих значение для расследования предметов.

В ближайшее время будут назначены экспертизы.

«Действиям конкретных лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований будет дана уголовно-правовая оценка», — резюмировали в СК.

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