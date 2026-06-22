Под Волгоградом начали готовить юных летчиков из разных регионов

Программу дополнительного образования подростков в ходе летних смен текущего года запустили оборонно-спортивный лагерь «Авангард» и авиационный учебный центр «Кача». Она рассчитана на начальную подготовку будущих летчиков, сообщает администрация Волгоградской области.
Участниками программы могут стать высокомотивированные молодые люди 16−17 лет, прошедшие конкурсный отбор. Так, первыми подготовку прошли курсанты центра «ВОИН» из Волгоградской области, Луганской Народной Республики и Республики Карелия. В течение двух недель взвод юных пилотов будет изучать историю военной авиации, разбирать реальные задачи пилотов, а также знакомиться с ключевыми принципами устройства и эксплуатации воздушных судов с наставниками из действующих летчиков и выпускников авиаучилищ. Кроме того, их ждет практика — подростки смогут подняться в воздух на легкомоторном самолете и управлять им в тандеме с инструктором.
Выпускники второй летней смены «Время юных героев» же прошли эту подготовку и получили не только первый опыт пилотирования, но и соответствующие сертификаты. Организаторы программы рассчитывают, что подобная практика поможет курсантам определиться с будущей профессией.
А ранее в областном комитете образования подсчитали, что в регионе растет интерес выпускников к педагогическим профессиям.