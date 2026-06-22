Под Волгоградом начали готовить юных летчиков из разных регионов

Участниками программы могут стать высокомотивированные молодые люди 16−17 лет, прошедшие конкурсный отбор. Так, первыми подготовку прошли курсанты центра «ВОИН» из Волгоградской области, Луганской Народной Республики и Республики Карелия. В течение двух недель взвод юных пилотов будет изучать историю военной авиации, разбирать реальные задачи пилотов, а также знакомиться с ключевыми принципами устройства и эксплуатации воздушных судов с наставниками из действующих летчиков и выпускников авиаучилищ. Кроме того, их ждет практика — подростки смогут подняться в воздух на легкомоторном самолете и управлять им в тандеме с инструктором.