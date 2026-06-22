Глава Воронежа объяснил, где оформить компенсацию ущерба после атаки ВСУ

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Глава Воронежа Сергей Петрин объяснил, что физлица могут оформить компенсацию ущерба в управах районов города, людям нужно обратиться в отдел полиции за документами о факте и месте произошедшего, а также потребуются результаты независимой экспертизы.
В понедельник днем губернатор Александр Гусев сообщил, что в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий. По последним данным, озвученным губернатором, в результате атаки погибли пять человек. Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов, в частном секторе пострадали шесть домов, поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.
«Физические лица могут оформить компенсацию в управах районов. Специалисты расскажут, как зафиксировать ущерб. Необходимо обратиться в отдел полиции за документами о факте и месте случившегося. Подтверждение от правоохранительных органов и результаты независимой экспертизы направляются в управы районов», — написал Петрин в своем канале на платформе «Макс».
Петрин отметил, что управы районов продолжают осмотр объектов для дальнейшего устранения последствий атаки ВСУ. И по всем возникающим вопросам он рекомендовал обращаться по телефонам районных управ.