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Глава Воронежа объяснил, где оформить компенсацию ущерба после атаки ВСУ

Петрин: физлица могут оформить компенсацию ущерба в управах районов Воронежа.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Глава Воронежа Сергей Петрин объяснил, что физлица могут оформить компенсацию ущерба в управах районов города, людям нужно обратиться в отдел полиции за документами о факте и месте произошедшего, а также потребуются результаты независимой экспертизы.

В понедельник днем губернатор Александр Гусев сообщил, что в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий. По последним данным, озвученным губернатором, в результате атаки погибли пять человек. Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов, в частном секторе пострадали шесть домов, поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.

«Физические лица могут оформить компенсацию в управах районов. Специалисты расскажут, как зафиксировать ущерб. Необходимо обратиться в отдел полиции за документами о факте и месте случившегося. Подтверждение от правоохранительных органов и результаты независимой экспертизы направляются в управы районов», — написал Петрин в своем канале на платформе «Макс».

Петрин отметил, что управы районов продолжают осмотр объектов для дальнейшего устранения последствий атаки ВСУ. И по всем возникающим вопросам он рекомендовал обращаться по телефонам районных управ.

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