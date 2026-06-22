Глава Воронежа объяснил, где оформить компенсацию ущерба после атаки ВСУ

В понедельник днем губернатор Александр Гусев сообщил, что в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий. По последним данным, озвученным губернатором, в результате атаки погибли пять человек. Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов, в частном секторе пострадали шесть домов, поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.