В Воронеже прошел круглый стол по вопросам трудоустройства молодежи с ОВЗ

Круглый стол «Практика и вопросы по реализации обеспечения полезной доступной трудовой занятостью и возможного трудоустройства подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья» состоялся 17 июня в Воронеже. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Участниками стали в том числе и родители с детьми. На мероприятии обсудили вопросы подготовки к трудоустройству лиц с ментальными нарушениями и перспективы их дальнейшего трудоустройства. В том числе говорили и о чемпионате «Абилимпикс».
В нем есть направление для людей, имеющих тяжелые множественные нарушения и расстройства интеллектуального развития — «Фестиваль возможностей». Как правило, соревнования проходят по различным направлениям, включая декоративное и прикладное творчество, адаптивный спорт, исполнительское мастерство, полиграфию, пищевое производство и т. д. Задания полностью адаптированы: содержат подробную и простую инструкцию и визуальное подкрепление. Участники могут выполнять их как самостоятельно, так и с помощью тьютора/ассистента.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.