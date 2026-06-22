В Воронеже прошел круглый стол по вопросам трудоустройства молодежи с ОВЗ

В нем есть направление для людей, имеющих тяжелые множественные нарушения и расстройства интеллектуального развития — «Фестиваль возможностей». Как правило, соревнования проходят по различным направлениям, включая декоративное и прикладное творчество, адаптивный спорт, исполнительское мастерство, полиграфию, пищевое производство и т. д. Задания полностью адаптированы: содержат подробную и простую инструкцию и визуальное подкрепление. Участники могут выполнять их как самостоятельно, так и с помощью тьютора/ассистента.