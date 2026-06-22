Самые крупные атаки ВСУ на Воронеж

10 января 2026 года с 20:00 до 23:00 над Воронежской областью уничтожили 17 БПЛА. В связи с падением обломков сбитых дронов ранения получили четыре человека. У одной из пострадавших была диагностирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости, у третьей и у раненого мужчины — легкие порезы. Все они были госпитализированы. Одна из пострадавших скончалась в больнице на следующий день, вторая — спустя неделю. Окна и фасады были повреждены в семи многоэтажных домах, в том числе в одном строящемся. В двух из них потушены пожары. Также различные разрушения получили шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, как минимум два автомобиля и одна единица спецтехники.