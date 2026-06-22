Тарантино исполнит главную роль в новом фильме Джейми Адамса

Предыдущий совместный проект Квентина Тарантино и Джейми Адамса — фильм «Только то, что мы несем с собой». Премьера состоялась 6 июня на фестивале Tribeca. Помимо Квентина Тарантано, в фильме сыграли Саймон Пегг и Шарлотта Генсбур.