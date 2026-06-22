Врачи назвали идеальную позу для сна в период аномальной жары

В качестве альтернативного варианта для тех, кому неудобно спать на спине, врач рекомендует позу на боку. Элли Хэр объясняет, что в этом положении основная масса тепла выделяется через поверхность спины, что также позволяет телу эффективнее избавляться от избыточного тепла. Помимо выбора правильной позы, эксперт настоятельно советует не забывать о водном балансе: достаточное употребление воды в течение дня помогает организму лучше справляться с ночным перегревом и способствует более крепкому сну.