Врачи назвали идеальную позу для сна в период аномальной жары

В условиях аномальной летней жары вопросы качественного ночного отдыха выходят на первый план, и врачи предлагают неожиданное, но эффективное решение. Консультант по сну Элли Хэр в интервью изданию Daily Mirror назвала оптимальную позу для сна в жаркую погоду. По ее мнению, лучшим положением является так называемая «поза морской звезды», которая предполагает сон на спине с широко разведенными в стороны руками и ногами.
Доктор Хэр поясняет, что такая позиция принципиально важна для терморегуляции, так как она значительно улучшает циркуляцию воздуха вокруг тела и способствует более быстрому охлаждению кожи. Это напрямую влияет на качество отдыха, поскольку перегрев организма является критическим фактором, сокращающим фазу глубокого сна. Именно в эту фазу происходит основное восстановление клеток и нервной системы, поэтому предотвращение перегрева помогает сохранить здоровье даже в самую знойную ночь.
В качестве альтернативного варианта для тех, кому неудобно спать на спине, врач рекомендует позу на боку. Элли Хэр объясняет, что в этом положении основная масса тепла выделяется через поверхность спины, что также позволяет телу эффективнее избавляться от избыточного тепла. Помимо выбора правильной позы, эксперт настоятельно советует не забывать о водном балансе: достаточное употребление воды в течение дня помогает организму лучше справляться с ночным перегревом и способствует более крепкому сну.
Стоит отметить, что поиск способов охлаждения требует осторожности. Ранее терапевт и кардиолог Сергей Вечтомов предупредил о потенциальной опасности сна при работающем вентиляторе. Постоянный поток холодного воздуха, по его словам, приводит к пересыханию слизистых оболочек носа и горла, что существенно ослабляет их защитные барьеры и повышает риск респираторных заболеваний, поэтому к выбору метода охлаждения стоит подходить комплексно и осознанно.
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