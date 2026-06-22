Почти потерял сознание: Род Стюарт прервал выступление ради кислородного баллона

81-летний музыкант Род Стюарт едва не потерял сознание во время исполнения песни «Young Turks» на концерте в Юте, США. Артист, опираясь на пианино, изо всех сил пытался продолжить выступление. В один момент он сделал несколько шагов к барабанной установке, чтобы удержаться на ногах, и использовал экран барабанов как опору.