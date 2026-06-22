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Почти потерял сознание: Род Стюарт прервал выступление ради кислородного баллона

81-летний музыкант Род Стюарт едва не потерял сознание во время исполнения песни «Young Turks» на концерте в Юте, США. Артист, опираясь на пианино, изо всех сил пытался продолжить выступление. В один момент он сделал несколько шагов к барабанной установке, чтобы удержаться на ногах, и использовал экран барабанов как опору.

81-летний музыкант Род Стюарт едва не потерял сознание во время исполнения песни «Young Turks» на концерте в Юте, США. Артист, опираясь на пианино, изо всех сил пытался продолжить выступление. В один момент он сделал несколько шагов к барабанной установке, чтобы удержаться на ногах, и использовал экран барабанов как опору.

После короткой паузы Стюарт, повернувшись спиной к зрителям, воспользовался баллоном с кислородом, который помощники выкатили на сцену. Сделав несколько глубоких вдохов, певец пришел в себя. Несмотря на произошедшее, зрители поддержали артиста бурными аплодисментами.

— Шоу должно продолжаться. Я чуть не упал в обморок прямо здесь, на сцене, — передает слова Стюарта, обращенные к слушателям, телекомпания NBC.

Американская певица Кэти Перри получила удар током во время концерта в рамках шоу The Lifetimes Tour. Исполнительница внезапно начала дергаться от разряда электричества, когда поднималась на специальном механизме над сценой.

Одетая в длинное платье артистка внезапно загорелась при исполнении танца с огненным кольцом в лесном сафари-парке города Няньтун китайской провинции Цзянсу. Пламя с металлического кольца перекинулось на юбку, а затем стало стремительно подниматься выше.

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