Почти потерял сознание: Род Стюарт прервал выступление ради кислородного баллона

81-летний музыкант Род Стюарт едва не потерял сознание во время исполнения песни «Young Turks» на концерте в Юте, США. Артист, опираясь на пианино, изо всех сил пытался продолжить выступление. В один момент он сделал несколько шагов к барабанной установке, чтобы удержаться на ногах, и использовал экран барабанов как опору.
После короткой паузы Стюарт, повернувшись спиной к зрителям, воспользовался баллоном с кислородом, который помощники выкатили на сцену. Сделав несколько глубоких вдохов, певец пришел в себя. Несмотря на произошедшее, зрители поддержали артиста бурными аплодисментами.
— Шоу должно продолжаться. Я чуть не упал в обморок прямо здесь, на сцене, — передает слова Стюарта, обращенные к слушателям, телекомпания NBC.
Американская певица Кэти Перри получила удар током во время концерта в рамках шоу The Lifetimes Tour. Исполнительница внезапно начала дергаться от разряда электричества, когда поднималась на специальном механизме над сценой.
Одетая в длинное платье артистка внезапно загорелась при исполнении танца с огненным кольцом в лесном сафари-парке города Няньтун китайской провинции Цзянсу. Пламя с металлического кольца перекинулось на юбку, а затем стало стремительно подниматься выше.