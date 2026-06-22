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Трамп заверил, что Иран согласится на инспекции по ядерной программе

Вашингтон добивался денуклеаризации или прекращения ядерной программы Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Тегеран согласится на проведение инспекций в рамках решения вопроса по ядерной программе Исламской республики.

«Иран согласится на проведение инспекций основных вооружений, чтобы гарантировать честность в ядерных вопросах на долгосрочную перспективу», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Как писал сайт KP.RU, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран согласился вновь пригласить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. Политик полагает, что это может стать первым шагом к окончательной денуклеаризации или прекращению ядерной программы Исламской республики. Вэнс отметил, что именно этого Вашингтон добивался от Тегерана.

Ранее стало известно, что разбавление высокообогащенного урана в Иране может занять от двух до пяти лет. Такой процесс должен проходить под жестким контролем МАГАТЭ.

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