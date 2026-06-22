Трамп заверил, что Иран согласится на инспекции по ядерной программе

Как писал сайт KP.RU, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран согласился вновь пригласить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. Политик полагает, что это может стать первым шагом к окончательной денуклеаризации или прекращению ядерной программы Исламской республики. Вэнс отметил, что именно этого Вашингтон добивался от Тегерана.