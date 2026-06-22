Нижегородская область вышла на 14-е место по доходам населения

14-место заняла Нижегородская область в топе российских регионов по доходам населения за 2025 год. Об этом сообщили в «РИА Новости».
Для составления рейтинга специалисты оценивали отношение медианных среднедушевой месячной зарплаты жителей региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Нижегородской области такое отношение равно показателю 2,26.
За чертой бедности при этом находится 5,2% нижегородцев. Это на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим периодом.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 15-е место в таком рейтинге.