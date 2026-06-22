Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу

Матч второго тура группы J проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, Техас. На девятой минуте Месси не смог забить пенальти за фол австрийской команды на Лаутаро Мартинесе. Месси открыл счет на 39-й минуте. Этот гол стал для него 17-м на мировых первенствах. По числу забитых мячей он обошел немецкого футболиста Мирослава Клозе, который был лучшим бомбардиром с 2014 года.