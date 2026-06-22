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Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч в ворота сборной Австрии в матче чемпионата мира и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

Источник: Коммерсантъ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч в ворота сборной Австрии в матче чемпионата мира и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

Матч второго тура группы J проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, Техас. На девятой минуте Месси не смог забить пенальти за фол австрийской команды на Лаутаро Мартинесе. Месси открыл счет на 39-й минуте. Этот гол стал для него 17-м на мировых первенствах. По числу забитых мячей он обошел немецкого футболиста Мирослава Клозе, который был лучшим бомбардиром с 2014 года.

Месси 38 лет. Он лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), «Финалиссиму» (2022) и чемпионат мира в 2022 году. С 2023 года выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». Ранее играл за ПСЖ и «Барселону».

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