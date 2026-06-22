Лескевич: Украина сорвала встречу Навроцкого с Зеленским

Лескевич отметил, что представители Украины предложили провести телефонный разговор между политиками, однако он не состоялся. Позднее Киев назначил дату и время встречи лидеров стран, но и она не прошла. Как указал пресс-секретарь Навроцкого, контакты не состоялись из-за отсутствия реакции Зеленского.