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Лескевич: Украина сорвала встречу Навроцкого с Зеленским

Киев попросил о встрече Навроцкого и Зеленского, однако сорвал контакты из-за отсутствия реакции главы киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

Украинская сторона сорвала встречу президента Польши Кароля Навроцкого с главой киевского режима Владимиром Зеленским, об организации которой просил Киев. Об этом заявил пресс-секретарь главы республики Рафал Лескевич.

«Заявления Зеленского о том, что Навроцкий не хотел с ним разговаривать, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части названия “Героев УПА*”, не соответствуют фактам», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.

Лескевич отметил, что представители Украины предложили провести телефонный разговор между политиками, однако он не состоялся. Позднее Киев назначил дату и время встречи лидеров стран, но и она не прошла. Как указал пресс-секретарь Навроцкого, контакты не состоялись из-за отсутствия реакции Зеленского.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский обвинил Кароля Навроцкого в попытках сорвать Международную конференцию по восстановлению Украины. Как утверждает глава киевского режима, это произошло из-за личной обиды польского лидера.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

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