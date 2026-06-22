Месси обошел Клозе и побил исторический рекорд чемпионатов мира по голам

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в матче против команды Австрии, во втором матче чемпионата мира. Несмотря на то что в начале встречи аргентинец не смог реализовать пенальти, отправив мяч мимо ворот, уже на 38-й минуте он успешно замкнул передачу Факундо Медины.
Для 38-летнего Месси этот гол стал 17-м в карьере на мировых первенствах, что позволило ему превзойти достижение немецкого форварда Мирослава Клозе, на счету которого 16 забитых мячей. Кроме того, Месси стал третьим футболистом в истории, которому удалось отличиться в шести матчах чемпионата мира подряд.
Ранее подобное достижение покорилось только Жюсту Фонтену и Жаирзиньо. На данный момент ближайшим конкурентом Месси по количеству голов на турнирах среди действующих игроков остается француз Килиан Мбаппе с 14 мячами.
Сборная Аргентины, являющаяся действующим победителем турнира, продолжит свое выступление 28 июня матчем против сборной Иордании. Лионель Месси, будучи восьмикратным обладателем «Золотого мяча», на текущий момент удерживает статус самого титулованного футболиста в мире.