Месси обошел Клозе и побил исторический рекорд чемпионатов мира по голам

Для 38-летнего Месси этот гол стал 17-м в карьере на мировых первенствах, что позволило ему превзойти достижение немецкого форварда Мирослава Клозе, на счету которого 16 забитых мячей. Кроме того, Месси стал третьим футболистом в истории, которому удалось отличиться в шести матчах чемпионата мира подряд.