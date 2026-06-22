Уголовное дело о гибели строителей в Таганроге передано в суд

Фигурантом дела стал 47-летний мужчина, отвечавший на объекте за соблюдение требований охраны труда. Согласно материалам следствия, он допустил сотрудников к выполнению работ в замкнутом пространстве без предварительного инструктажа, не обеспечил их средствами индивидуальной защиты, а также не организовал контроль состава воздушной среды внутри коллектора. Роковое стечение нарушений привело к тому, что оба работника погибли на месте.