Коммуналка из «Покровских ворот» и дом Ивана Васильевича: где в Москве снимали советские хиты

Один из персонажей фильма «12 стульев» — поэт-халтурщик Никифор Ляпис-Трубецкой — живет в знаменитом «доме со львами», который не раз был замечен в советском кино. Здание это находится в Москве по адресу улица Малая Молчановка, дом 8. Название дом получил из-за располагающихся по обе стороны от входа двух статуй львов. Изначально они держали в одной лапе по щиту. Но на момент съемок фильма, в 1971 году, щитов этих не было, как не было и передних лап, и части зубов. Считается, что их повредили во время Великой Отечественной войны. Однако сейчас статуи полностью отреставрированы, им вернули первозданный облик.