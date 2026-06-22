Президента Чехии Петра Павела отстранили от участия в саммите НАТО

Правительство Чехии не включило президента страны Петра Павела в состав национальной делегации на предстоящий саммит Североатлантического альянса (НАТО), который пройдет в Анкаре. Об этом сообщает новостной портал Idnes.
Делегацию Чехии на саммите возглавит премьер-министр Андрей Бабиш. В команду также войдут вице-премьер, министр иностранных дел Петр Мацинка и министр обороны Яромир Зуна.
Павел резко осудил это решение и заявил о готовности обжаловать его в Конституционном суде. После заседания правительства премьер Бабиш отметил, что президенту поручено возглавить чешскую делегацию на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Премьер-министр также намекнул на избыточную дипломатическую активность президента, напомнив, что с момента вступления в должность Павел совершил более 60 рабочих поездок за границу.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в свою очередь заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на пленарном заседании саммита Североатлантического альянса. При этом политик будет находиться на полях мероприятия.