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Президента Чехии Петра Павела отстранили от участия в саммите НАТО

Правительство Чехии не включило президента страны Петра Павела в состав национальной делегации на предстоящий саммит Североатлантического альянса (НАТО), который пройдет в Анкаре. Об этом сообщает новостной портал Idnes.

Правительство Чехии не включило президента страны Петра Павела в состав национальной делегации на предстоящий саммит Североатлантического альянса (НАТО), который пройдет в Анкаре. Об этом сообщает новостной портал Idnes.

Делегацию Чехии на саммите возглавит премьер-министр Андрей Бабиш. В команду также войдут вице-премьер, министр иностранных дел Петр Мацинка и министр обороны Яромир Зуна.

Павел резко осудил это решение и заявил о готовности обжаловать его в Конституционном суде. После заседания правительства премьер Бабиш отметил, что президенту поручено возглавить чешскую делегацию на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Премьер-министр также намекнул на избыточную дипломатическую активность президента, напомнив, что с момента вступления в должность Павел совершил более 60 рабочих поездок за границу.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в свою очередь заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на пленарном заседании саммита Североатлантического альянса. При этом политик будет находиться на полях мероприятия.

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