Обозреватель издания предположил, что текущий вооруженный конфликт в итоге завершится не в пользу Киева. Однако, по его словам, у юго-восточных границ Польши сохранится коррумпированная олигархическая власть, связанная с мировыми сомнительными группами. Кроме того, там останется большая украинская армия, боевой дух которой, как считает автор, находится на низком уровне.