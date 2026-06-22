Эскиз новой многоэтажки на Гребном канале показали нижегородцам

Минград Нижегородской области согласовал облик первого многоэтажного дома на Гребном канале. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Здание построят в рамках договора о КРТ, заключенного с компанией «Специализированный застройщик “Левел Волга”.
Проект подразумевает возведение жилого комплекса из нескольких корпусов. Этажность будет варьироваться от 7 до 11 этажей. Внутреннее пространство будет включать зеленые зоны, площадки для отдыха, пешеходные аллеи. На нижних этажах разместят помещения общественного назначения. Все секции будут объединены подземной встроенно-пристроенной автостоянкой.
Ранее сообщалось, что 16,4 млрд рублей выделят на строительство кампусов нижегородских вузов.