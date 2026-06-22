Эскиз новой многоэтажки на Гребном канале показали нижегородцам

Проект подразумевает возведение жилого комплекса из нескольких корпусов. Этажность будет варьироваться от 7 до 11 этажей. Внутреннее пространство будет включать зеленые зоны, площадки для отдыха, пешеходные аллеи. На нижних этажах разместят помещения общественного назначения. Все секции будут объединены подземной встроенно-пристроенной автостоянкой.