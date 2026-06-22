В Тюменской области провели ликбез по безопасности на дороге

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Тюменский» 9 июня провели ликбез по безопасности на 290 — 291-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень, в районе разворота у села Успенка. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
В нем также приняли участие сотрудники противопожарной службы, дорожно-ремонтного управления и медики. Особое внимание уделили оказанию первой помощи.
Так, старший фельдшер учебно-методического отдела Территориального центра медицины катастроф Тюменской области Анастасия Храмцова провела инструктаж. Также был задействован специально оборудованный автомобиль скорой помощи, наглядно демонстрирующий работу экстренных служб.
Отметим, с 25 мая на территории Тюменской области проходит социальная кампания «Трассы без ДТП». Ее главная цель — формирование позитивного и ответственного поведения на дорогах среди всех категорий участников движения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.