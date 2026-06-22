Калининградские учёные создали пищевую добавку для профилактики заболеваний Альцгеймера и Паркинсона

Многие пептидные молекулы, «защищающие» нервные клетки, рассматриваются именно как фармацевтические препараты. Мы же предполагаем, что наш циклический пептид с уникальной аминокислотной последовательностью можно будет использовать в рецептуре функциональных и специализированных продуктов питания, направленных на профилактику и коррекцию нейродегенеративных заболеваний, так называемых продуктов «Anti‑Age», — рассказали эксперты.