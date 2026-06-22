Калининградские учёные создали пищевую добавку для профилактики заболеваний Альцгеймера и Паркинсона. Пептид планируют использовать для производства «антивозврастных» продуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на БФУ имени Канта.
Исследование провели сотрудники университета вместе со специалистами из других научных центров России. Эксперты разработали новую молекулу, которую можно использовать в качестве пищевой добавки для профилактики когнитивных нарушений.
Пептид представляет собой цепочку аминокислот и имеет циклическое строение. По мнению учёных, его можно применять не как лекарство, а как добавку к продуктам, замедляющую старение. Для её практического применения специалистам предстоит провести доклинические и клинические испытания.
Многие пептидные молекулы, «защищающие» нервные клетки, рассматриваются именно как фармацевтические препараты. Мы же предполагаем, что наш циклический пептид с уникальной аминокислотной последовательностью можно будет использовать в рецептуре функциональных и специализированных продуктов питания, направленных на профилактику и коррекцию нейродегенеративных заболеваний, так называемых продуктов «Anti‑Age», — рассказали эксперты.
Как пояснили учёные, подобные заболевания возникают у людей из-за повреждения нейронов свободными радикалами — активными формами кислорода, которые образуются в процессе обмена веществ. Головной мозг особенно уязвим, поскольку потребляет много кислорода и имеет высокую скорость метаболизма. Это делает орган подверженным разрушениям из-за окислительного стресса.