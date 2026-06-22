В Германии запретили пускать людей на пляж с плохим знанием языка

А может быть власти нашли ещё один способ, чтобы избавиться от надоедливых украинских беженцев? Власти хотят, чтобы их количество уменьшилось. Для этого в Германии даже обсуждали возможность увеличения выплат тем, кто согласится вернуться на родину. Как говорят чиновники, основная цель заключается в том, чтобы стимулировать именно добровольный выезд, а не прибегать к депортациям.