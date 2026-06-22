В подмосковном округе Лыткарино отремонтируют Дворец культуры «Мир»

Дворец культуры «Мир» в городском округе Лыткарино отремонтируют в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
На данном этапе завершается демонтаж внутри здания, параллельно рабочие наносят новую штукатурку, прокладывают инженерные сети и монтируют вентиляцию. В июле на объекте начнут работы по кровле, укреплению фундамента и обновлению фасада. К ноябрю строители планируют закрыть контур здания, чтобы зимой продолжить внутреннюю отделку без остановки работ. Уточняется, что также запланировано благоустройство прилегающей территории.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.