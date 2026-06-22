Пожилым людям из Высокогорского района Татарстана помогли доехать до врачей

Программа по обеспечению бесплатного проезда к медицинским организациям помогла с начала 2026 года почти 600 пожилым жителям Высокогорского района Татарстана побывать на приемах у врачей, сообщили в исполнительном комитете муниципального образования. Инициативу реализуют по нацпроекту «Семья».
Для жителей сел старше 65 лет обычная поездка в районную или городскую поликлинику нередко осложняется поиском подходящего транспорта и серьезными финансовыми затратами. Однако они могут воспользоваться программой и бесплатно, а также с комфортом доехать до медиков, чтобы пройти плановый осмотр, диспансеризацию и необходимое лечение.
В 2026 году услугой по организации таких выездов планируют охватить около 1 тыс. жителей района, поскольку забота о старшем поколении — один из ключевых приоритетов государственной политики.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.