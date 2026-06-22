Пожилым людям из Высокогорского района Татарстана помогли доехать до врачей

Для жителей сел старше 65 лет обычная поездка в районную или городскую поликлинику нередко осложняется поиском подходящего транспорта и серьезными финансовыми затратами. Однако они могут воспользоваться программой и бесплатно, а также с комфортом доехать до медиков, чтобы пройти плановый осмотр, диспансеризацию и необходимое лечение.