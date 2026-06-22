В Благовещенском округе Амурской области запустили базовую станцию

Станция, покрывающая устойчивой связью многоэтажки, строящиеся дома, новый корпус школы, автомагистраль появилась в микрорайоне «Тепличный» Благовещенского округа Амурской области, сообщили в правительстве региона. Создание подобной инфраструктуры соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Теперь жители могут с комфортом пользоваться высокоскоростным интернетом для работы, учебы и отдыха. Это особенно актуально в связи с тем, что микрорайон активно застраивается. Например, на завершающем этапе находится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 700 зрителей.
«Все это увеличивает нагрузку на сетевую инфраструктуру. Поэтому мы запускаем новые базовые станции и модернизируем оборудование, чтобы жители всегда оставались на связи и пользовались привычными сервисами и приложениями даже в часы пиковых нагрузок на сеть», — отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.