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Анапа готова принять детей из крымских лагерей на курортах «Вита» и «Жемчужина»

Детские курорты «Вита» и «Жемчужина» в Анапе готовы принять детей, которые должны были отправиться на отдых в лагеря Крыма. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: Life.ru

Решение связано с тем, что в Крыму приостановили бронирование, приём и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления до 1 сентября.

«Дети — самое ценное, нет ничего важнее их безопасности. Ребят уже готовы встречать на наших детских курортах “Вита” и “Жемчужина” в Анапе», — написал Кондратьев.

Он отметил, что детям обеспечат комфортные и безопасные условия отдыха. В Минпросвещения РФ ранее заявили, что всем детям предложат альтернативные варианты размещения в других регионах.

Напомним, что в Крыму приостановили приём детей в летние лагеря до сентября. Под запрет попало бронирование мест, заселение организованных групп юных туристов, а также размещение ребят в любых средствах проживания для участия в выездных мероприятиях.

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