Анапа готова принять детей из крымских лагерей на курортах «Вита» и «Жемчужина»

Решение связано с тем, что в Крыму приостановили бронирование, приём и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления до 1 сентября.
«Дети — самое ценное, нет ничего важнее их безопасности. Ребят уже готовы встречать на наших детских курортах “Вита” и “Жемчужина” в Анапе», — написал Кондратьев.
Он отметил, что детям обеспечат комфортные и безопасные условия отдыха. В Минпросвещения РФ ранее заявили, что всем детям предложат альтернативные варианты размещения в других регионах.
Напомним, что в Крыму приостановили приём детей в летние лагеря до сентября. Под запрет попало бронирование мест, заселение организованных групп юных туристов, а также размещение ребят в любых средствах проживания для участия в выездных мероприятиях.
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