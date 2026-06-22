В Югре открыли «Аллею мира» после реконструкции

В ходе реконструкции на аллее установили топиарные скульптуры, скамейки, качели и уютные беседки, а в прогулочной зоне выложили новое плиточное покрытие. Кроме того, общественное пространство украсили амфитеатр и уличная библиотека. Для обеспечения безопасности установили дополнительное освещение и систему видеонаблюдения. В планах — продлить благоустроенную зону до набережной реки Конды.