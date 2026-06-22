В Югре открыли «Аллею мира» после реконструкции

Обновленное общественное пространство — «Аллею мира» — открыли в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа после ремонта и модернизации по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте внутренней политики региона.
Аллею, расположенную на территории мемориального комплекса «Память», благоустраивали в течение нескольких лет. В 2026 году завершили очередной этап обновления, который затронул участок от колоннады до здания городской администрации.
В ходе реконструкции на аллее установили топиарные скульптуры, скамейки, качели и уютные беседки, а в прогулочной зоне выложили новое плиточное покрытие. Кроме того, общественное пространство украсили амфитеатр и уличная библиотека. Для обеспечения безопасности установили дополнительное освещение и систему видеонаблюдения. В планах — продлить благоустроенную зону до набережной реки Конды.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.