В Новороссийске теплоснабжающая компания ускорила проведение ремонтов

«Внедрение лучших бережливых практик помогло теплоснабжающей компании из Новороссийска уменьшить время устранения неполадок на сетях. Завершив проект улучшений, сотрудники совместно с экспертами сократили трудоемкость аварийно-восстановительных работ на 10,7% и снизили время их проведения на 11%», — отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.