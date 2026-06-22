В Новороссийске теплоснабжающая компания ускорила проведение ремонтов

Сотрудники «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» в Краснодарском крае перешли на использование бережливых технологий, благодаря чему смогли оптимизировать рабочие процессы, сообщили в министерстве экономики региона. Проведение ремонтов ускорили в соответствии с задачами федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Для успешной реализации проекта на предприятии определили рабочую группу. В качестве пилотного потока выбрали процесс аварийно-восстановительных работ на объектах теплоснабжения. Справиться со своими задачами персоналу предприятия помогли эксперты регионального центра компетенций.
В результате удалось комплексно модернизировать работу аварийно-диспетчерской службы. В частности, специалисты перешли на электронный журнал учета заявок, что ускорило обработку вызовов. На складе внедрили систему 5С, установили дополнительное освещение для быстрого поиска материалов ночью. Для аварийно-ремонтных машин разработали стандарты уборки и контроля.
«Внедрение лучших бережливых практик помогло теплоснабжающей компании из Новороссийска уменьшить время устранения неполадок на сетях. Завершив проект улучшений, сотрудники совместно с экспертами сократили трудоемкость аварийно-восстановительных работ на 10,7% и снизили время их проведения на 11%», — отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.