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Минувшая ночь во Франции стала самой жаркой с 1945 года

Прошедшая ночь стала самой жаркой во Франции с 1945 года для 22 июня, сообщает Le Parisien.

Источник: РБК

Прошедшая ночь стала самой жаркой во Франции с 1945 года для 22 июня, сообщает Le Parisien.

Во многих регионах страны температура не опускалась ниже плюс 20 градусов. По данным государственного метеорологического агентства Météo France, в ряде департаментов, где действует максимальный уровень погодной опасности, были зафиксированы «исключительно высокие» ночные температуры.

Утром температура достигала плюс 28 градусов в Биаррице, почти плюс 27 градусов в Бордо, плюс 27 градусов в Шоле и плюс 25 градусов в Париже. В Иль-де-Франсе на рассвете было зафиксировано до плюс 26,7 градуса.

Météo France предупреждает, что следующая ночь также останется жаркой: минимальная температура ожидается на уровне от плюс 22 до 25 градусов, местами выше.

В первой половине дня 21 июня из-за аномальной жары в 35 департаментах Франции объявили красный уровень погодной опасности. Это рекордное число регионов, где был введен подобный режим.

На фоне жары, продолжающейся во Франции уже неделю, были отменены десятки поездов и приостановили занятия в школах. В Париже парки и сады решили оставить открытыми на ночь.

Кроме того, власти запретили употребление алкоголя в общественных местах в регионах с максимальным уровнем опасности во время уличного музыкального фестиваля Fête de la Musique. Кроме того, алкоголь не будут предлагать на мероприятиях, организованных государством.

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