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В Свердловской области торнадо повредил инфраструктуру города Кушва

Сильный порывистый ветер обрушился на Кушву Свердловской области, повреждены линии электропередач и кровля зданий.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области прошел торнадо, который повредил инфраструктуру города Кушва. Об этом сообщил глава населенного пункта Михаил Слепухин.

«Сегодня наш город столкнулся с серьезным испытанием. В результате сильного порывистого ветра произошли повреждения инфраструктуры», — написал он в социальной сети.

На фоне произошедшего в городе был введен режим повышенной готовности. Из-за сильного ветра обрушились линий электропередач, были повреждены кровли некоторых домов. Без света остались более четырех тысяч частных домовладений.

Сейчас на местах повреждения инфраструктуры работают сотрудники экстренных и коммунальных служб. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет. Ситуация находится под контролем властей.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ставрополье устраняют подтопления и восстанавливают обрывы ЛЭП из-за сильного дождя и ветра в регионе. Некоторые регионы остались без света.