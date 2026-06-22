В Ростовской области 23 июня ожидается солнечная погода

По прогнозам метеорологических сервисов, погода в Ростовской области во вторник, 23 июня 2026 года, ожидается тёплой и солнечной.
Днём воздух прогреется до +26…+30°C (в отдельные часы до +31°C), а ночью составит +17…+20°C.Ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Утром и ночью будет ясно, однако днём возможна переменная облачность.
Ветер, давление и влажность: ожидается умеренный ветер скоростью около 3−6 м/с преимущественно западных направлений. Атмосферное давление составит около 752 мм рт. ст., а влажность будет находиться в комфортных пределах 46−67%.
В целом, день обещает быть тёплым и солнечным, типичным для конца июня, без грозовых фронтов.