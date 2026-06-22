Эксперт Гуторов заявил о риске роста расходов на ипотеку после изменения правил

При пересмотре условий до 10 процентов годовых на тот же срок платеж для семьи с двумя детьми возрастет до 105,3 тысячи рублей, что на 46 процентов превышает текущие показатели. Если же срок такого кредита будет сокращен до 15 лет, ежемесячный взнос составит 128,9 тысячи рублей, увеличившись на 79 процентов.