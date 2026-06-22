Эксперт Гуторов заявил о риске роста расходов на ипотеку после изменения правил

При введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке расходы россиян на платежи могут существенно вырасти. Об этом заявил вице-президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.
Для наглядности Гуторов рассмотрел пример покупки квартиры в Мытищах площадью 60 квадратных метров стоимостью 19,47 миллиона рублей. По текущим условиям (ставка 6 процентов на 30 лет при займе 12 миллионов рублей) ежемесячный платеж составляет 71,9 тысячи рублей.
При пересмотре условий до 10 процентов годовых на тот же срок платеж для семьи с двумя детьми возрастет до 105,3 тысячи рублей, что на 46 процентов превышает текущие показатели. Если же срок такого кредита будет сокращен до 15 лет, ежемесячный взнос составит 128,9 тысячи рублей, увеличившись на 79 процентов.
— Для покупателей с одним ребенком ситуация окажется еще тяжелее. Их ставка составит 12 процентов, а ежемесячный платеж при займе в 12 миллионов рублей на 15 лет достигнет 144 тысяч рублей. Взнос увеличится ровно на 100 процентов, то есть расходы вырастут в два раза, — передает слова Гуторова Lenta.ru.
Летом все больше покупателей начинают задумываться о приобретении квартиры по ипотеке. По словам руководителя отдела Level Group Юлиана Овечкина, такой спрос вызван грядущими корректировками.