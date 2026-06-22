WSJ: Google вложит $75 млн в студию A24 для развития ИИ в кино

В то время как основные студии Голливуда и специалисты отрасли с осторожностью относятся к генеративным нейросетям из-за опасений по поводу авторских прав и влияния на творчество, A24 и Google намерены разрабатывать инструменты, которые не заменят, а помогут кинематографистам, сохраняя за ними контроль.