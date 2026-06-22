Малышева: Солдатская каша крайне полезна благодаря высокому содержанию белка

Телеведущая Елена Малышева вместе с офтальмологом Михаилом Коноваловым и иммунологом Андреем Продеусом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале обсудили питательную ценность традиционной солдатской каши. По словам медиков, это блюдо обладает сбалансированным составом, необходимым для поддержания сил.
Основой каши являются три вида крупы — гречка, пшено и перловка. Малышева подчеркнула, что эти злаки богаты углеводами, которые обеспечивают организм энергией. Важным компонентом выступает тушеное мясо, служащее источником белка — основного строительного материала для тканей человека. Продеус отметил также пользу лука в составе блюда: содержащееся в нем вещество кверцитин способствует укреплению иммунных клеток.
Каши очень полезны для здоровья. Однако это калорийное блюдо, поэтому есть его стоит с осторожностью. Подробнее о влиянии каш на организм «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.
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