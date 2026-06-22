В Омской области ввели временные ограничения на покупку бензина: заявление губернатора

Он уточнил, что на городских АЗС топливо отпускается только в бак автомобиля и ограничено 40 л бензина и 80 л дизтоплива. На заправках, расположенных на трассах области, лимит на бензин остается таким же, а дизельного топлива можно приобрести 200 л.