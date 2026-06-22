Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев

В федерации выразили соболезнования родным и близким Виктора Николаевича. Там отметили, что он был выдающимся человеком, спортсменом и тренером, который полностью посвятил себя фигурному катанию и служению этому виду спорта. Его вклад и память о нём, как подчеркнули в федерации, останутся в сердцах коллег и учеников.