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Движение по Крымскому мосту возобновлено после пятого за день перекрытия

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в канале оперативной информации о ситуации на объекте. В течение дня мост перекрывали уже пять раз.

Источник: Life.ru

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 410 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Перекрытия вводятся в целях безопасности при возникновении потенциальных угроз. Водителей просят соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, что утром 22 июня на полуострове действовал режим беспилотной опасности. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили в 6:28 мск.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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