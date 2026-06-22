После ливней над Москвой засияла двойная радуга

Осадки продолжают идти в отдельных районах города с самого утра. Согласно прогнозу, ближайшей ночью температура снизится до 15−17 градусов, а завтра днём столбики термометров покажут около 23−25. Сильных ливней синоптики не обещают, однако ожидаются порывы ветра, скорость которых может достигать 15 метров в секунду.