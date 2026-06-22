Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После ливней над Москвой засияла двойная радуга

Над Москвой после затяжного дождя появилась двойная радуга. Фотографии необычного природного явления активно распространяют Telegram-каналы.

Источник: Life.ru

Осадки продолжают идти в отдельных районах города с самого утра. Согласно прогнозу, ближайшей ночью температура снизится до 15−17 градусов, а завтра днём столбики термометров покажут около 23−25. Сильных ливней синоптики не обещают, однако ожидаются порывы ветра, скорость которых может достигать 15 метров в секунду.

Напомним, что мощные ливни в сопровождении града обрушились на Москву и Подмосковье. В связи с резким ухудшением погодных условий столичный департамент транспорта выступил с экстренным обращением к автомобилистам. Водителей попросили проявлять на мокрой дороге повышенную бдительность.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.