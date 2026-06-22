Какой сегодня праздник: Международный праздник музыкантов-народников

Международный день музыкантов‑народников (также известный как День балалайки) отмечается ежегодно 23 июня. Праздник появился в 2008 году — его предложил учредить Дмитрий Белинский, президент Российского клуба музыкантов‑народников и балалаечник‑виртуоз. Эта дата связана с первым документальным упоминанием балалайки. В историческом документе «Память из Стрелецкого приказа в Малороссийский приказ» от 23 июня (13 июня по старому стилю) 1688 года есть запись о том, что двое мужчин ехали в телеге, пели песни и играли на балалайке, а затем их привели в Стрелецкий приказ. Международный день музыкантов‑народников — это неофициальный, но широко отмечаемый праздник, посвященный сохранению и популяризации традиций народной музыки. Он объединяет исполнителей, коллективы и любителей фольклора, напоминая о богатой истории русских народных инструментов.