Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какой сегодня праздник: Международный праздник музыкантов-народников

23 июня также отмечают День мифов и легенд и День без обид.

Источник: Хабаровский край сегодня

Международный день музыкантов‑народников (также известный как День балалайки) отмечается ежегодно 23 июня. Праздник появился в 2008 году — его предложил учредить Дмитрий Белинский, президент Российского клуба музыкантов‑народников и балалаечник‑виртуоз. Эта дата связана с первым документальным упоминанием балалайки. В историческом документе «Память из Стрелецкого приказа в Малороссийский приказ» от 23 июня (13 июня по старому стилю) 1688 года есть запись о том, что двое мужчин ехали в телеге, пели песни и играли на балалайке, а затем их привели в Стрелецкий приказ. Международный день музыкантов‑народников — это неофициальный, но широко отмечаемый праздник, посвященный сохранению и популяризации традиций народной музыки. Он объединяет исполнителей, коллективы и любителей фольклора, напоминая о богатой истории русских народных инструментов.

Сегодня День мифов и легенд. Праздник зародился в США в 1989 году. Его инициатор — Александр Пулин, профессор мифологии и сравнительной религии. Основная цель — сохранить и популяризировать фольклор и народные традиции, которые постепенно забываются в современном мире. День мифов и легенд посвящен сохранению культурного наследия разных народов, изучению мифов, легенд и сказаний, передающихся из поколения в поколение, пониманию истории и культуры через призму фольклора.

День без обид придумали американский актер и предприниматель Рой Томас и его жена — авторы целого сборника необычных и забавных праздников. Психологи часто подчеркивают: обида — это реакция, которая наносит вред прежде всего самому обиженному человеку. День без обид призван помочь людям осознать это и сделать шаг к освобождению от груза прошлых недоразумений.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше