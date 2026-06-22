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«Лукойл» временно ограничивает отпуск бензина в Воронеже

За один раз можно заполнить не больше 30 литров в бак.

В Воронеже сеть заправок «Лукойл» с 23 июля вводит временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. За один раз можно будет заправить не больше 30 литров бензина и исключительно в бак. Дизельного топлива — максимум 60 литров. На трассе на территории области условия мягче — 60 литров бензина и 200 литров дизеля.

В правительстве области сообщили, что ограничения связаны исключительно с логистическими вопросами и повышением спроса. Запасов АИ-95, АИ-92, а также дизельного топлива на АЗС федеральных сетей достаточно.

Тем временем антимонопольная служба продолжает отслеживать изменение цен на АЗС местных и федеральных сетей. Главной причиной роста стоимости топлива эксперты считают подорожание топлива на бирже.

— В ряде случаев на федеральном уровне приняты соответствующие решения, в том числе возбуждены дела о нарушении законодательства в отношении отдельных компаний, — добавили в правительстве области.

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