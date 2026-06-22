«Лукойл» временно ограничивает отпуск бензина в Воронеже

В Воронеже сеть заправок «Лукойл» с 23 июля вводит временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. За один раз можно будет заправить не больше 30 литров бензина и исключительно в бак. Дизельного топлива — максимум 60 литров. На трассе на территории области условия мягче — 60 литров бензина и 200 литров дизеля.