Главные новости за 22 июня. Ростов-на-Дону и область

Логистический комплекс на улице Радиаторной в Ростове-на-Дону, возведение которого оценивается в 650 млн рублей, планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году — объект простаивал около двух лет из-за нехватки финансирования, однако в конце 2022 года работы удалось возобновить, пишет «РБК Ростов».