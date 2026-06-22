Власти вернули долги 16 ростовским врачам на сумму до миллиона рублей

В Ростовской области полностью погасили задолженность по единовременным выплатам перед медицинскими работниками, трудоустроенными в 2025 году. Об этом рассказали в социальных сетях регионального министерства здравоохранения.
— Дефицит возник из-за того, что специалистов в сельские медучреждения приехало больше, чем предполагалось по программе. Поручил найти решение. Обещание выполнено, — отметил губернатор Юрий Слюсарь.
Средства из областного бюджета получили 16 сотрудников больниц Азовского, Аксайского и Мясниковского районов. 12 врачам перечислили по одному миллиону рублей, а четырем специалистам среднего звена направили по 500 тысяч.
Вопрос финансовой поддержки находился на контроле главы региона с апреля текущего года. Сейчас все необходимые средства доведены до медиков, программа реализована в полном объеме.
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