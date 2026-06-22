ЕР продолжает подготовку кандидатов-ветеранов СВО к выборам в Госдуму

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Высшая партийная школа «Единой России» откроет второй поток очного обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов спецоперации на Украине, сообщили на сайте партии.
«Единая Россия» готовит своих кандидатов из числа ветеранов СВО к предвыборной борьбе. 30 июня Высшая партийная школа откроет второй поток очного обучения кандидатов-ветеранов СВО — сразу после съезда, на котором утвердят списки в Госдуму", — сказано в публикации.
Пройти очное обучение по курсу «Политический лидер» смогут все победители праймериз по выборам в Госдуму из числа ветеранов СВО. При этом система технологического и методического сопровождения выстроена для кандидатов и на других уровнях выборов.
«Мы уверены в человеческих качествах, волевых началах, патриотизме людей, которые рисковали жизнью за Родину. Наша задача — помочь понять законы политической жизни и логику избирательной кампании. Сделать все, чтобы каждый кандидат чувствовал себя уверенно и так же уверенно выстраивал свои коммуникации со своими будущими избирателями», — сказал директор Высшей партийной школы Роман Романов.
Первый поток курса проходил с 16 по 18 июня. В нем участвовали представители 28 регионов. Всего в двух потоках обучение пройдут сто кандидатов.
Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, Минобороны, ФСБ и ЦИК сочли возможным проведение голосования в новых регионах во время военного положения.
Президент Владимир Путин ранее назвал выборы в сентябре важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.